سقوط تاجري نقد أجنبي بـ500 ألف جنيه سوداني وعملات قديمة في المقطم

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، مزاولة سائقين، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم، نشاط غير مشروع في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (500 ألف جنيه سوداني- عملات قديمة).

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل 70 ألف جنيه بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالي بالعملة المصرية، ليستبدلها الأخير بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.