أسعار النفط ترتفع مع تزايد الثقة في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة اليوم الثلاثاء 34.54 دولار، ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس أمس الإثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% أمس الإثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة، بحسب وكالة رويترز.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة "أوبك+".

وكان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.