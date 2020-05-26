في 24 ساعة..ضبط 274 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها لتنفيذ قرار الحظر، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 274 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".