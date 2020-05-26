سقوط تاجري سلاح في كمين بالمرج

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، إتجار عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، في الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3 فرد محلي - عدد من الطلقات - مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.