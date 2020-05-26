صور.. إعادة فتح كنيسة المهد أمام المصلين بعد تخفيف قيود كورونا

أعادت كنيسة المهد في بيت لحم فتح أبوابها أمام المصلين والزائرين، اليوم الثلاثاء، بعدما بدأت السلطات الفلسطينية في تخفيف القيود التي فرضتها بالضفة الغربية المحتلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رؤساء الكنائس والمسؤولين عن كنيسة المهد، أنَّه لدواعي السلامة ومن أجل تجنب خطر انتشار فيروس (كوفيد 19) مرة أخرى، سيقتصر عدد المصلين والزوار على 50 شخصًا، وسيُتاح الوصول إلى الكنيسة لمَنْ لا يُعاني من الحمُى أو أعراض المرض ويرتدي كمامة الوجه".

وأضاف رؤساء الكنائس، في بيان لهم، أنَّه من الضروري إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المُعطاة.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة أمام المصلين من جديد بعد شهرين من إغلاقها.

وكانت كنيسة المهد مغلقة منذ 5 مارس الماضي، وهو ما وجه ضربة لقطاع السياحة في بيت لحم.