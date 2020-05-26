خطة البرلمان: زيادة مساحة القمح المزروع إلى 200 ألف فدان لتلبية الاحتياجات

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة أعدت سيناريوهات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا حال استمراره حتى 2021، مشيرا إلى أن خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 20/2021 خرجت عن النهج الـمتبع في إعداد الخطة السنوية بسب آثار الجائحة كما أورد تقرير الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة للأعوام 18/2019 – 21/2022، الصادر عن وزارة التخطيط الذي تم تسليمه للبرلمان أن خطة عام 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها.

وأضاف أن الخطة وضعت أهدافا في كل القطاعات أبرزها النهوض بالإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق الـمحلي من المنتجات الغذائية لزيادة الأمن الغذائي بزيادة المساحة المنزرعة قمحا إلى 200 ألف فدان، ليصل إجمالي الـمساحة 3.6 مليون فدان، وزيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 18/2019 إلى 1.5 مليون طن عام 20 /2021