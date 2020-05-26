1 يونيو.. افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على استكمال مشروع مسار العائلة المقدسة، مؤكّدا أنَّه مشروع قومي مهم يستلزم تضافر جهود كل الجهات المعنية، مشددًا على أنَّ كل من وزارتي التنمية المحلية والسياحة وفرتا لكل محافظة الاعتمادات المالية المطلوبة خلال الفترة الماضية نظراً لأهمية المشروع ثقافياً وسياحياً ودينياً للدولة المصرية، والذي يحظى باهتمام عالمي، كما يتابع تطورات هذا المشروع بصورة دورية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

شعراوي: من الممكن مراجعة وتحديد موعد جديد نظراً للتداعيات الحالية لفيروس كورونا

جاء ذلك خلال استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة بحضور 34 مشاركاً من بينهم قيادات الوزارة وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي يمر بها المسار وممثلين لوزارة السياحة والآثار و الكنيسة القبطية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضارى ومجلس النواب.

وأشار شعراوي، إلى حرص القيادة السياسية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق باسم مصر وحضور دولي رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى، مبينًا أنَّ اللجنة توافقت على أن التاريخ الذي تمّ تحديده لإطلاق المشروع والاحتفال بافتتاحه رسمياً فى الأول من يونيو 2020 حيث يتوافق مع ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، ومن الممكن مراجعة وتحديد موعد جديد نظراً للتداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد على مصر ودول العالم أجمع.

استكمال الخرائط الاستثمارية للمسار والمتاح طرحها قبيل افتتاح المشروع.. وعرضها على الراغبين للاستثمار

فيما ذكرت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، أهمية استكمال جميع مراحل البنية التحتية للمشروع والحفاظ على ما تمّ إنجازه بكل المحافظات خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يجب أن يستمر ويتمّ وفقاً للتوقيتات المحددة لتنتهي مختلف محافظات الجمهورية في أقرب وقت من كل الأعمال المحددة بمسارات المشروع المختلفة.

ولفتت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، إلى على ضرورة سرعة استكمال الدراسات والخرائط الاستثمارية الخاصة بنقاط المسار والمتاح طرحها قبيل افتتاح المشروع وعرضها على الراغبين للاستثمار، إضافة إلى ذلك تم تكليف هيئة التنمية السياحية بالإستمرار فى دراسة الأسلوب الأمثل لوضع البرامج الخاصة بالترويج لنقاط المسار وبحث إنشاء شركة لإدارة المشروع ، كما تم الإتفاق على أن يكون جهاز التنسيق الحضارى استشارى عام للمشروع.

إنشاء المرسى الجديد عند كنيسة المعادي

واتفقت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، على ضرورة الإسراع والانتهاء من بعض القضايا التي تمّ بحثها ومنها إنشاء المرسى الجديد عند كنيسة المعادي، كما تبادل ممثلو المحافظات عرض بيانات مصورة لما تم انجازه على أرض كل محافظة، كما تمّ الاتفاق على إعطاء المزيد من الاهتمام بتحسين مخرجات المشروع ليتواكب الافتتاح مع مناسبة دينية مهمة خلال الأشهر المقبلة.

وبينت اللجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، حرصها على متابعة العمل الجاد الذى تقوم به المحافظات الثمانية ودعم أي احتياجات فى هذا الشأن ليكون المشروع جاهزاً للافتتاح في الوقت الذي تحدده الدولة.

ومن المقرر، أنَّ تعمل وزارة التنمية المحلية على إعداد تقرير متكامل حول ما تمّ إنجازه فى المشروع للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.