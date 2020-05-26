رفع 150 طن مخلفات وقمامة بمراكز أسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة والتجميل الموسعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التي شدد فيها على رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومدن المحافظة بصفة يومية بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة، تنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق بيئة نظيفة للمواطنين لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأسفرت حملات النظافة اليومية عن رفع ما يقرب من 150 طنا مخلفات قمامة خلال حملات مكبرة بعدة مراكز مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعي جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والبداري وأبنوب وحي غرب شنت حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتوسعة وتمهيد للشوارع بها خلال أيام العيد حيث تم رفع 60 طنا من أماكن تجمعات المخلفات بقرى ساحل سليم فضلاً عن رفع حوالي 40 طنا قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات ونواتج تطهير الترع والمصارف وردتش المباني بعدة أماكن بمركز أبنوب بالإضافة إلى رفع وإزالة ما يقرب من 50 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز ومدينة البداري، وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونواب رؤساء المراكز والمساعدين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي الحملات الميكانيكية بتلك المراكز وبمعدات الوحدة المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها من قلابات ولوادر وجليدر وغيرها كما قامت رئاسة حي غرب بقيادة محمد بشير رئيس الحي بتوسعة شارع بين الجناين بميدان المحطه طبقًا للمخطط المعتمد حيث تم توسعة الشارع ورفع كمية كبيرة من المخلفات ورفع الأعمده بالطريق تمهيدًا لرصفه نظرا لما يشهده الشارع من ازدجام مرورى كبير، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.