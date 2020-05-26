مصر وإسبانيا تبحثان سبل استئناف الحركة السياحية بين البلدين

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيرته وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رايس ماروتو، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان أسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.

وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي، إن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال استئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، كما تم بحث سبل تبادل أجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الأسبانية في مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات والمقاصد السياحية المصرية في هذا المجال.

وأعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق على العمل على تجديد وتطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي وكذلك إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، مشيرة إلى أن عدد السياح الإسبان الذين زاروا مصر العام الماضي بلغ نحو 100 ألف سائح.

يشار إلى أن اتصال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ومن قبله مع وزير السياحة اليوناني جاء على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب استئناف الأنشطة السياحية اعتبارا من يونيو ويوليو.