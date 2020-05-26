متحدث البرلمان ينفي أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية عن جيش مصر الأبيض

وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ما بثته الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإهابية على لسانه، بوجود مشروع قرار بمجلس النواب بأن أي طبيب يمتنع عن العمل أو يقوم بالإضراب سيتم حرمانه من بدلي العدوى والتغذية، بأنه استمرار لسياسات هذه الجماعة المارقة ونهجها في بث الأكاذيب والسموم والشائعات ضد الدولة المصرية.

وقال "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن هذه الشائعات والأكاذيب من جماعة الإخوان الإرهابية مكانها الطبيعي سلة المهملات، ولن تؤثر أبدا على الشعب المصري أو الأداء رفيع المستوى وغير المسبوق عالميا من المهنية والاحترافية من جيش مصر الأبيض في مواجهته البطولية مع فيروس كورونا.

ووجه متحدث البرلمان، تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية سيستمر في دعمه ومساندته لجيش مصر الأبيض خلال مواجهته الناجحة ضد فيروس كورونا.

وشدد على أن جيش مصر الأبيض لا ينتظر أي مقابل مادي للقيام بدوره الوطني المشرف، وأكبر دليل على ذلك أنهم يقدمون أرواحهم كشهداء لمصر وشعبها في معركتهم ومواجهتهم مع فيروس كورونا، مؤكدا أن دورهم لا يقل أهمية عن دور صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في الدفاع عن الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.