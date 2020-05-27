حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج السرطان بخيال واسع قد يصل به إلى عالم الأحلام، وهذا يساعده على الإبداع والابتكار بشكل كبير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال وقد يجعلك ذلك تميل للتسرع والتبذير وعليك أن تدرس جيدا نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ يمنحك طاقة عاطفية وتبدو محترفا في التأثير في الجنس الآخر، فقط اعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.