برلمانية: الرئيس يولي اهتماما لدعم الكادر الطبي وتوفير غطاء لحمايتهم

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي، لتوجيهاته لدعم الأطقم الطبية وتوفير كافة أشكال الدعم سواء المادي أو المعنوي لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الطبية المعنيين بمكافحة فيروس كورونا، والاهتمام الذي يوليه للأطقم الطبية المصابة، أو التي راحت ضحية خلال مكافحة الفيروس.

وأكدت عبد الحليم، أن هذا الاهتمام والدعم سيعطي دفعة جديدة وقوية للأطقم الطبية ببذل قصارى جهدهم في إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصرية، وتوجيه كافة جهودهم لمحاربته ورعاية المرضى والمصابين حتى مثولهم للشفاء.

ولفتت إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تخصيص دور بسعة 20 سريرا بمستشفيات العزل لمصابي الأطقم الطبية، يعكس حرص الدولة على رعاية المصابين من الفرق الطبية وتوجيه الدعم لهم حتى مثولهم للشفاء.