مستوطنون إسرائيليون يستولون على أراض شرق رام الله

استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أراض تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المزيرعة وهي أراض شاسعة تقع بين البلدة ورمون، واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدأوا بتجريف الأراضي بالجرافات، بحماية من جيش الاحتلال الذي يتواجد في المنطقة.

وأضاف أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لأهالي دير دبوان ورمون، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم بمغادرة المكان.

وطالب منصور أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تحيط بها، بتسجيل أسمائهم للتوجه إلى الجهات الحقوقية والرسمية للتصدي للمستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.