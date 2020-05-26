توزيع أجهزة كهربائية على 120 أسرة بـ 3 قرى في سوهاج

قال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب بالمحافظة وزعت عددا كبيرا من الأجهزة الكهربائية على 120 أسرة محتاجة في 3 قرى بمركزى المنشأة وجهينة، والتي تضمنت 5 آلاف جاهز كهربائي للأسر غير القادرة.

وأضاف أن الهدايا ضمن مبادرته "حياه كريمة لشعب عظيم"، حيث يشارك الحزب في المبادرة ويدعمها انطلاقا من دوره المجتمعي تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأكد مصطفى أن توزيع الهدية على الأسر المستهدفة جرت بالتعاون بين أمانات التنظيم برئاسة المهندس محمد محمود لبيب، وشؤون تنمية الموارد وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور إسلام فتحي عبدالنعيم، والعمل الجماهيري برئاسة عرفات بكر الهواري، والسياحة والآثار برئاسة محمد رشاد بهادر.