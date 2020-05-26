محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير كباري الرياح ببنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لليوم الثاني علي التوالي لإزالة الإشغالات العشوائية وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي بهدف تطهير مناطق الحملة من الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الباعة الجائلين من المنطقة .

شارك بالحملة كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونواب رئيس مدينة بنها وقسم الإشغالات والمرافق والتجميل بالوحدة المحلية واستهدفت الحملة الباعة الجائلين أسفل كوبرى الرياح التوفيقي في منشية النور ورفع الباعة وعربات الكارو ومصادرة العربات من أسفل الكباري ومصادرة جميع الإشغالات للمحلات والمخابز في عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات بالإضافه إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمطهرات .

واستكمل المحافظ جولته اليوم بمدينة بنها بتفقد أعمال رفع المخلفات بالمقلب العمومي عند كوبري المنصورة حيث تم رفع 800 طن مخلفات خلال يومين من المقلب الوسيط بمعدات الوحدة والوحدات التابعة ومجالس المدن، وتم توجيه الشكر من المحافظ للعمال والسائقين لجهدهم خلال فترة أيام العيد.كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع كلية التجارة وشارع كوبري الفحص بمدينة بنها لحصر مخالفات المباني تمهيدا لإعداد حملة لإزالتها.