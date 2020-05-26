الأمن الجزائري يوقف 17 مهاجرا غير شرعي

أوقفت عناصر من الأمن الجزائري 17 مهاجرًا غير شرعي بمحافظة الشلف غرب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر أمنية جزائرية، اليوم، إنه تم القبض على المهاجرين بشواطئ مدينة تنس شمال محافظة الشلف، وهم يستعدون للمغادرة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضافت المصادر، أنه تم خلال العملية مصادرة سيارة نقل جماعي، وشاحنة صغيرة، وسيارة سياحة، ومبالغ مالية جزائرية وأجنبية .

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المهاجرين سيقُدَّمون إلى المحاكمة، بتهمة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية.

الأمن التونسي يوقف 49 مهاجرًا غير شرعي

وفي تونس، أوقف الأمن، 49 مهاجرًا غير شرعي حاولوا اجتياز الحدود البحرية انطلاقًا من سواحل محافظتي صفاقس ونابل نحو الأراضي الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي،اليوم، أن إيقاف المجموعة المهاجرة جرت خلال عدة عمليات متفرقة، وأن بعضهم كان على متن مركبين بحريين وهم بشواطئ تلك المحافظتين يستعدون للإبحار إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه تم خلال العمليات ضبط مركبين بحريين ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وكانت وحدات من الأمن التونسي، قد أوقفت قبل يومين 108 مهاجرين غير شرعيين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأوروبية.