شركة رايان إير الأيرلندية تستأنف رحلاتها الجوية إلى قبرص يوليو المقبل

أعلنت شركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران، اليوم، أنها ستبدأ تشغيل الرحلات الجوية من وإلى قبرص اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة - حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنها ستوفر رحلات جوية يوميًا من بلدان جميع أنحاء أوروبا الشمالية من بينها أيرلندا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا إلى مطارات رئيسية في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص.

وأكدت أنها تخطط لتشغيل 40% من جدول رحلاتها المعتاد في شهر يوليو وذلك بعدما قررت كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان والبرتغال إعادة فتح فنادقها وشواطئها من أجل موسم العطلات العائلية الذي يستمر من يوليو وحتى أغسطس.