رئيس الرابطة الأوربية الشرق أوسطية: وباء كورونا يُعالج في البيوت
فؤاد عودة: الكمامات الجراحية تسببت في زيادة الإصابات بين الأطباء
كتب:
أحمد حامد دياب
06:35 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
تحدث الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوربية الشرق أوسطية عن تعامل الفرق الطبية في إيطاليا مع فيروس كورونا المستجد.
وقال عودة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"،: "خسرنا كثيرًا من الأطباء والممرضين، 154 طبيبًا، ومنهم 10 من أصل أجنبي و50 ممرض و25 ألف مصاب".
وأشار "عودة" إلى أن 10% من مصابي كورونا في العالم من الجيش الأبيض والعاملين في المستشفيات: "هذا يثبت أن الوباء يعالج في البيوت وليس في المستشفيات.. للأسف كان انتشار قوي في المنطقة الشمالية في ايطاليا في المستشفيات وعند أطباء العائلة".
وأوضح "عودة" أن ايطاليا أخطأت في منح الطواقم الطبية كمامات جراحية، وأنهم كان يجب أن يحصلوا على كمامات "FBB"، ما تسبب في زيادة الإصابات بين الطواقم الطبية.