"الأمن والتعاون الأوروبي": كورونا جلب تحديات جديدة تتطلب جهودا أكبر

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، جلب تحديات جديدة تتطلب جهودًا أكبر من الحكومات من أجل بناء مجتمعات شاملة في السنوات المقبلة.

وجاء ذلك في بيان صدر اليوم، عن المنظمة الأوروبية في ختام اجتماع دولي "عن بعد"، بشأن معالجة الأبعاد العديدة للتعصب والتمييز ضد المهاجرين.

وقال رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي السفير إيجلي حساني إن المخاوف المتعلقة بالتسامح وعدم التمييز هي مصدر قلق مشروع لنا جميعا، مشيرا إلى أن هذا الوباء "كشف بوضوح شديد أنه لا يمكننا أن نكون غير مبالين أمام استهداف النساء والرجال والشباب والفئات الضعيفة وغيرهم بشكل مختلف إذا أردنا ضمان تمتعهم جميعًا بنفس الحقوق".

وأوضحت المنظمة، أن الاجتماع تم عقده على الإنترنت للمرة الأولى، وسجل حضور أكثر من 230 ممثلاً للدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية والمجتمعات المهمشة والمجتمع المدني من جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث تم مناقشة التحديات والفرص لتعزيز التسامح خلال فترة الوباء وفي المستقبل.

وأشارت المنظمة، إلى تأكيد مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إنجيبيورج سورلان جيسلادوتير أنه "على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على صحتنا مع ضمان احترام حقوقنا وحرياتنا".

وكما لفتت المنظمة، إلى ضرورة أن "تخرج مجتمعاتنا من حالة الطوارئ الصحية أقوى وأكثر اتحادًا"، محذرة من أن الأقليات وجدت نفسها كبش فداء في أعقاب تفشي جائحة كورونا المستجد، حيث يواجه أناس من خلفيات آسيوية ومجموعات مهمشة أخرى، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون، تصاعدًا في التمييز والهجمات بدافع الكراهية.