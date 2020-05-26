من السبت المقبل.. 4 آلاف جنيه غرامة لعدم ارتداء الكمامات في القطارات والمترو

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين، تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ قرارا بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات ومترو الأنفاق بدءا من صباح السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري، كما سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على من لا يرتدى الكمامة الطبية أثناء استقلاله القطارات والمترو.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن تجهيز 720 قطارا من حيث إجراءات الصيانات العاجلة، وتعقيمها وتطهيرها، وذلك استعداداً لاستئناف حركة تشغيل القطارات يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري، موضحا أنه سيتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة الطبية إجباريا داخل محطات وقطارات الهيئة بدءًا من السبت المقبل.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنه لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء، إلا بعد ارتداء الكمامة، وفي حال عدم ارتداء الركاب للكمامات الطبية سيتم فرض غرامة عليه قدرها 4 آلاف، أو عدم السماح له باستقلال القطارات.

وأشار المصدر، إلى أن حركة القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى ستعود يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طبقا لساعات حظر التجوال الجديدة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم 705 محطات على مستوى الجمهورية، وتطهير 801 منفذ لبيع تذاكر القطارات.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن جميع القطارات والبالغ عددها 720 قطارا العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، خضعت لصيانات كاملة، لافتا إلى أن جميع قطع الغيار متوفرة تماماً، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان من الهيئة للمرور على الركاب، للتأكد من تنفيذ تعليمات الهيئة من حيث دفع قيمة تذكرة القطارات وارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر أثناء عودة رحلات قطارات العيد، لافتا إلى أنه سيتم منح 20% من حجز التذاكر على أبليكيشن المحمول.

فيما أعلنت أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق خطة التعايش الخاصة بها مع فيروس كورونا، التي سيتم تفعيلها السبت المقبل.

وستبدأ عودة حركة القطارات بالخطوط الثلاثة لطبيعتها من يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة صباح وحتى الساعة الثامنة مساء، وسيتم الدفع بـ76 قطارا على الخطوط الثلاثة للمترو للعمل خلال ساعات التشغيل، مع إيقافهم بشكل تام أثناء فترة حظر التجوال، وستعمل الشركة على تعقيم القطارات قبل بدء العمل فيها بنحو 5 ساعات حرصا على حماية وسلامة مستخدمي مترو الأنفاق، مع إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامة الطبية قبل دخول المحطات وركوب القطارات.

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة ستخضع لحملات تطهير موسعة قبل استئناف حركة المترو يوم السبت المقبل، موضحا أن الشركة ستقوم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية.