تسجيل أكبر انخفاض في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، عن تراجع النشاط الاقتصادي داخل دول المنظمة بنسبة 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ما يمثل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت المنظمة التي تضم في عضويتها 35 دولة صناعية على مستوى العالم في تقرير أن الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث خلال العام الجاري لم يحدث مثيل له منذ عام 2009 عندما تقلصت اقتصادات دول المنظمة بنسبة 2.3%.

المنظمة: الهبوط الجاري حاليا جاء بسبب إجراءات الإغلاق

وأرجع تقرير المنظمة الهبوط الجاري حاليا إلى إجراءات الإغلاق التي نفذها عدد كبير من البلدان لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 1"، ما أثر على قطاعات السفر والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاساسية.

ومن بين القوى الاقتصادية الكبرى التي سجلت تراجعا كبيرا، جاءت فرنسا في الصدارة إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام الجاري تليها إيطاليا التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في الفترة نفسها.

ووفقا للتقرير سجلت كندا وألمانيا وبريطانيا تراجعا في النشاط الاقتصادي بنسبة 2.6%، و2.2%، و2.0%على التوالي.

ولفتت المنظمة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان محميا "بعض الشيء" من تأثير إجراءات الاغلاق اذ لم تنفذ تلك الإجراءات إلا في أواخر مارس الماضي بيد أن اقتصادها ما زال يتقلص بنسبة 1.2% في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.

وفي آسيا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نظرا لأن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كانت "أقل صرامة".

وفي منطقة اليورو، أشار التقرير إلى أن الضرر كان شديدا إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.8% بعد ارتفاع بمقدار1.6% في الربع السابق.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يكون الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري أسوأ بكثير مما كان عليه في الربع الأول بسبب كورونا المستجد.