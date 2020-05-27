"حاول اغتصاب فتاة معاقة".. تفاصيل مقتل عجوز علي يد أهالي روض الفرج

كشف مصدر أمني تفاصيل مقتل عجوز علي يد العشرات من أهالي روض الفرج وقال المصدر إن الأهالي ضبطوا الضحية أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية داخل أحدي المنازل المهجورة المليئة بالقمامة.

واشار المصدر أن شاب سمع صراخ الفتاة عقب صلاة المغرب ثم شاهد القتيل العجوز يعتدي عليها جنسيا وومزق ملابسها وأوضح المصدر أن الاهالي تجمعوا ولقنوه علقه لتأديبه فلفظ أنفاسه قبل وصول الشرطة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بوجود جثة بمنطقة روض الفرج بعد اعتداء الأهالى عليه، انتقل فريق من رجال المباحث لمكان البلاغ ، وتبين قيام الأهالى بضبط المجني عليه أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب تلقينه علقه ساخنه ولفظ أنفاسه الأخيرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.