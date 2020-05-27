يوميات كورونا.. أكثر من 2 مليون حالة شفاء من الوباء عالميا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.678.007، فيما وصل إجمالي الوفيات351.667 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.426.540، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

تخطى عدد المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم عتبة الـ 2 مليون و 400 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن فريقا مختصا بالسلامة وتابعا لها، سيراجع البيانات حول دواء هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر المقبل. وأوقفت المنظمة استخدام هذا العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب، زادت لدى شريحة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم سيجتمعون، غدا الخميس مع أكثر من 12 من زعماء العالم لبحث زيادة الدعم للاقتصادات الناشئة المتضررة بشدة من التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا المستجد. وسيضم اجتماع الخميس مشاركين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ومعهد التمويل الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف بوفيات كورونا

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف، حسب إحصائية موقع "Worldometers".

وبلغ عد المصابين في الولايات المتحدة مليونا و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات مئة ألف و30 حالة بعد تسجيل 225 وفاة إضافية في خلال آخر 24 ساعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" إنه "لو لم يقم بعمله على نحو جيد وبسرعة لفقدت الولايات المتحدة مليون ونصف أو مليوني أمريكي، خلافا لعدد الوفيات المسجل راهنا وهو مئة ألف".

من جانبه، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تتراجع في ولايته، مشيرا إلى أنه سيلتقي ترامب لبحث إعادة فتح الولاية.

وقال كومو إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ،أمس الأول الاثنين، هو 73 حالة مقارنة مع 96 في اليوم السابق، حيث أن الولاية سجلت وفيات أقل من 100 لليوم الثالث على التوالي. وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية إلى 367625، وعدد الوفيات إلى 29138.

ارتفاع عدد وفيات كورونا في موسكو إلى 2183 شخصًا

وأعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 2183 شخصًا، كما أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، استعداد شركات الطيران والمطارات في روسيا لاستئناف الرحلات الجوية، بعد تعليقها بسبب انتشار كورونا المستجد.

ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 37048 حالة

أوروبيا، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار كورونا المستجد، الى 37048 حالة بعد تسجيل 134 حالة وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان انها أحصت 2004 إصابات جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 265227 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الثلاثاء، أن العقار المضاد للفيروسات "ريميديسيفير"، ربما يكون أهم تطور حتى الآن في علاج مرضى كورونا المستجد.

اليونان: الحدود البرية للبلاد ستفتح للموسم السياحي اعتبارا من 15 يونيو المقبل

وفي اليونان، اعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي الى 2892 حالة فيما ارتفعت الوفيات الى 173 حالة، ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس قوله في مؤتمر صحفي انه تم ايضا تسجيل حالة وفاة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 173 حالة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الثلاثاء، إن الحدود البرية للبلاد ستفتح للموسم السياحي اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

وفي إيطاليا،أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الأوروبية.

من جانبه، قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في بيان إن كلا من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ستفتح حدودها أمام مواطني الدولة الأخرى ابتداء من منتصف ليل أمس الثلاثاء مع فرض بعض الشروط، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفاة 112 من طلبة الحوزات الدينية وإصابة 400 منهم بكورونا في إيران

آسيويا، أعلن غلام رضا شفيع زادة رئيس وحدة الطلبة ورجل الدين في منظمة قوات التعبئة "الباسيج" في إيران،، إن 400 من طلبة الحوزات الدينية ورجال الدين، أصيبوا بكورونا المستجد. ويأتي ذلك في وقت، أعيد فيه افتتاح المزارات الدينية في مدن قم ومشهد وشيراز وطهران، الأحد الماضي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، عن استئناف تسيير الرحلات المجدولة بين طهران ومدينة ميلانو الإيطالية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

عربيا، اعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل ست حالات وفاة و216 اصابة جديدة بكورونا المستجد لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للجائجة في مختلف انحاء البلاد الى 4848 حالة.

واشارت الوزارة العراقية، الى انها سجلت كذلك ست حالات وفاة جميعها في العاصمة بغداد باستثناء واحدة في ديالى فيما تماثل للشفاء 41 مريضا.وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان العراق شمالي البلاد الى 4848 حالة توفي منها 169 حالة فيما تماثل للشفاء 2852 حالة.

كردستان العراق ينهي العام الدراسي في الجامعات بلا امتحانات

وأعلن إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي في الجامعات دون إجراء امتحانات للطلبة مع احتساب درجات الكورس الأول، كدرجة نهائية للطالب.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم إن "معدل الكورس الأول يبلغ 20 درجة، أي أن الطالب يعتبر ناجحا فيها إذا حصل على 10 درجات".

حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا تتجاوز 85 ألف حالة

وفي كندا، تجاوز إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كندا حاجز 85000 حالة، أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن 1014 حالة جديدة.وأوضحت الإحصاءات الرسمية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في كندا يصل إلى 85998 إصابة، من ضمنهم 6566 حالة وفاة بكورونا المستجد و44651 حالة تعافي.

وكشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، عن نيته إجراء اختبار للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا المستجد، عندما تصبح هذه الاختبارات متاحة على نطاق أوسع.

وقال روبرت سميث الخبير الاقتصادي الكندي، لوكالة انباء"الشرق الاوسط"، إن الوضع الاقتصادي المتوقع بعد الجائحة يعتمد على رد فعل الحكومات والشركات والجمهور.

إفريقيا، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، أمس الثلاثاء، أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من يونيو، ولكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا.