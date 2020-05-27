ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الصحف القومية إلى 23 حالة

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الصحف القومية يصل إلى 23 مصابا، بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال وحالتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روزاليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع.

ولفت جبر في تصريح له، اليوم، إلى أنه ليس هناك غلق لمؤسسة دار الهلال كما يتردد، ولكن المؤسسة في إجازة حتى نهاية الأسبوع فطلبت استغلال الإجازة لتعقيم المؤسسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهو ما فعلناه في مؤسستي الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف جبر أنه سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات دار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف والشركة القومية للتوزيع، لمتابعة الإجراءات معهم وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات، فضلا عن الإجراءات المقترحة وهي تعقيم يومي وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد وكل الحالات المرضية تحصل على إجازات والتوسع في العمل أونلاين.

وتابع، أنه سيعقد اجتماع آخر لباقي المؤسسات، ولكن تطبيقا لنظام التباعد الاجتماعي قررنا تقسيم الاجتماعات على المؤسسات تباعا.

وأوضح جبر، أن الإصابات حاليا أصبحت عائلية، وكل زميل يصاب يسبب العدوى لأسرته أو العكس، ولذلك طلبنا من المؤسسات عدم التشديد على الحضور للزملاء وتعقيم المؤسسات باستمرار وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي بين جميع المتواجدين بصالات التحرير.

وشدد رئيس "الوطنية للصحافة"، على أن المؤسسات الصحفية القومية هي الأقل تضررا من كورونا عن باقي مؤسسات الدولة، والوضع حاليا مطمئن بها.