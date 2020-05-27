في ثالث أيام العيد.. ضبط 5055 شخصا مخالفا لقرار الحظر

تمكّنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت كالتالي:

ضبط 5055 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين.

ضبط 2228 سيارة مخالفة.

ضبط 255 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 138 مركبة "توك توك" مخالفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.