"الداخلية" تواصل تنفيذ قرارات العيد.. وتشيد بالتزام ووعي المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت جهود أجهزة وزارة الداخلية تعاونا والتزاما من قِبل المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي يعكس وعي وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، من انتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وكذا متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية وطرق الكورنيش ومنع إرتيادها من قبل المواطنين، فضلاً عن تطبيق قرار حظر الحركة فى المواعيد المحددة.

رفع السيارات المخالفة لقرار غلق طرق الكورنيش بكل المحافظات

كما تابعت وزارة الداخلية، التواجد الأمني الميداني للدوريات والخدمات الشرطية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم في أثناء فترات الحظر، والتعامل الفوري السريع مع أي بلاغات.

كما رفعت أجهزة وزارة الداخلية، السيارات المخالفة للقرار الصادر بغلق طرق الكورنيش بكل المحافظات، وعدم السماح بإنتظار السيارات بتلك الطرق.

كما تم إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة، على أن يستمر إغلاق تلك الطرق حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 الجارى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وأهابت بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الإحترازية، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التى تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سلامة وصحة المواطنين.