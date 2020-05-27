توريد 3.1 مليون طن قمح محلي منذ بدء الموسم حتى الآن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي القمح المورد وصل إلى 3.1 مليون طن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 إبريل 2020.

وأشار المصيلحي في بيان صحفي أمس، إلى وجود 450 مركزا قد تم تخصيصهم لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات، مؤكدا على أن تلك المراكز تعمل بكامل طاقتها ولجانها الكاملة بعضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو من هيئة سلامة الغذاء لاستلام القمح المورد من المزارعين والموردين بالأسعار المعلن عنها وحسب درجة النظافة.

وقال إن غرفة عمليات الوزارة منعقدة اعتبارا من ثالث أيام العيد بكامل هيئاتها لمتابعة عمليات التوريد في مراكز التجميع ومديريات التموين بالمحافظات، مشيرا إلى توافر كل مستحقات الموردين المالية والتي تصرف خلال 48 ساعة من التوريد.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح قد زادت في السنوات الأخيرة في إطار استكمال المشروع القومي للصوامع لتصل الـ 3.5 مليون طن من المتوقع بنهاية العام أن تصل إلى 4 ملايين طن.