ضبط 4 بائعين بحوزتهم ألعاب نارية قبل بيعها في بني سويف

ضبط قسم شرطة المرافق بمديرية أمن بني سويف، بائع متجول ، له معلومات مسجلة، بحوزته (3690 مُحدث صوت صغير الحجم – 2285 صاروخ أحجام مختلفة).

كما تم ضبط عامل، له معلومات مسجلة بحوزته (480 كيس "بمب" – 545 صاروخ أحجام مختلفة)، إضافة إلى القبض على صاحب كشك بقالة بحوزته (307 صواريخ أحجام مختلفة – 60 مُحدث صوت) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وجرى ضبط أحد الأشخاص عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، بحوزته (204 علب صواريخ صغير الحجم – 11 شمروخا – 91 كيس بمب) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.