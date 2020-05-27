"الداخلية": تنفيذ 32 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري، بحوزة 21 متهما.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (32952) حكم قضائى متنوع ،

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (77) قضية مخدرات بحوزة (81) متهم ،

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (8) متهمين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (213) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (13787) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.