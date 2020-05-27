الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين، ونفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدة محافظات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منتجعا في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالها، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من 3 غرف، بحجة عدم الترخيص، كما أغلقت قوات الاحتلال، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال 3 غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب المدينة، وهدمت 3 غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال، أخطرت بهدم 3 خيم سكنية، في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من بسطات خضراوات في الأغوار الشمالية، وأجبرت عائلة في القدس على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.