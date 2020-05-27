حساسين: القضية الفلسطينية ستظل في بؤرة اهتمامات مصر

اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إرسال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسالة شكر وتقدير إلى سامح شكري وزير الخارجية؛ دليل قاطع على أن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، أنَّ فلسطين شكرت مصر على شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها لشعبها لتعزيز قدراته الصحية في مواجهة فيروس كورونا، فضلا عن المتابعات والاتصالات والجهود المصرية المبذولة في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية مع عدد الأطراف الإقليمية والدولية.

وأشار "حساسين"، إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني أكّد استمرار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري والعمل المشترك للوقوف في وجه عمليات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلية على جميع المستويات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية.‏