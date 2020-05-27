إخلاء سوق عشوائي بالزاوية وتطهير شوارع القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء أخلت الباعة الجائلين من سوق شارع جيهان العشوائي، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم الشارع ونقل الباعة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري الجديد الذي تم افتتاحه أوائل الشهر الجاري.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلًا لتوجه الدولة في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة، وفي إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق.

يذكر أن سوق الزاوية الحمراء الحضاري مقام على مساحة 2275 م2، وبلغت تكلفة الإنشاء 7 ملايين جنيه، ومكون من طابقين ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة، وروعيت فيه كل وسائل الأمن الصناعي.

ويشرف على السوق شركة أمن لتنظيم العمل به كما وجه محافظ القاهرة بعمل إدارة للإشراف على السوق وعمل الصيانة الدورية له. والسوق مخصص لأنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن في الطابق الأول في حين خصص الطابق الثاني للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة.

من ناحية أخرى، واصلت أحياء محافظة القاهرة حملاتها لنظافة وتطهير وتعقيم الشوارع كإجراء احترازي وقائي ضد فيروس كورونا، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الوايلي بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي لرفع كفاءة النظافة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات، وشملت الحملة ميدان العباسية وموقف السيارات الموجود بالميدان وشارع العباسية حتى ميدان الجيش.