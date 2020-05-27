تحرير 51 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، تحرير 51 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، ضرورة إستمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

بدوره، قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية إنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 44 مخالفة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 7 محاضر.