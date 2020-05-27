"المعلمين" تعلن وفاة خامس حالة بكورونا لمعلمة بالمحلة الكبرى 

أعلنت نقابة المعلمين وفاة خامس حالة بين المعلمين بفيروس كورونا المستجد، وهي علا جاب الله مصطفي منصور، معلمة الكيمياء بمدرسة فيشار الثانوية بإحدى قرى مدينة المحلة الكبرى، بينما تقيم الفقيدة في المدينة.

وأعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن خالص تعازيه لأسرة المعلمة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويغفر لها، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وأكد "الزناتي" أنه يتم صرف إعانات فورية لأسرة شهداء كورونا من المعلمين، ووجه تعليمات فورية بذلك إلى زكي ناصف رئيس النقابة الفرعية بالمحلة، ومحمد سيف النصر رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز المحلة للتواصل مع أسرة الفقيدة، لتقديم العزاء، وتلبية أي احتياجات لهم وصرف الإعانة فورًا.