المعارضة الإسرائيلية تهاجم الكنيست بعد المصادقة على القانون النرويجي 

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، ورئيس حزب "هناك مستقبل"، عضو الكنيست يائير لابيد، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم، على ما يسمى بالقانون النرويجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يسمح "القانون النرويجي" لنحو 12 وزيرا ونائب وزير بالاستقالة من عضوية الكنيست عند توليهم حقائب وزارية في الحكومة، من أجل إفساح المجال لدخول أعضاء كنيست جدد بدلا عنهم في لائحة المرشحين عن كل حزب.

وصوت 66 عضوا في الكنيست لصالح القانون، بينما عارضه 42 عضوا، وسيُعرض مشروع القانون على لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده قبل التصويت عليه في القراءة الأولى.

ومن المتوقع أن يستقيل خمسة وزراء من حزب "أزرق أبيض"، وسيحل محلهم خمسة أعضاء كنيست من القائمة الأصلية للتحالف التي تشمل حزبي "هناك مستقبل" و"تيلم".