وزارة الرياضة: إعلان إجراءات استئناف النشاط بعد إجازة عيد الفطر

تحدث الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن خطوات عودة النشاط الرياضي في مصر.

وقال "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، إن إجراءات استئناف النشاط الرياضي ستخرج بعد فترة إجازة عيد الفطر، بعد عرضها على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، وعرضها على رئيس الوزراء، لإقرارها وتنفيذها وإلزام كافة المؤسسات بتنفيذها.

وأوضح "فوزي" أن هذه الإجراءات تشمل اللجنة الأولمبية، الأندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، الأندية الصحية، الاتحادات الرياضية، والجهات التابعة لها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الإجراءات الاحترازية ستشمل كافة الجهات الرياضية في مصر، مضيفًا: "الدكتور أشرف صبحي، أكد ان الوزارة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي في 15 يونيو المقبل، وعودة الأنشطة بشكل تدريجي، مع الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع العاملين".

وشدد "فوزي" على أن الوزارة تدرس عودة الدوريات في بعض الدول للخروج بأفضل الحلول، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل الرياضات الفردية والجماعية.