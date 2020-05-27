بلال سرور ينفصل عن خطيبته ويودعها بكلمات مؤثرة

أعلن الملحن بلال سرور، انفصاله عن خطيبته بكلمات مؤثرة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل فيس بوك.

ونشر بلال هذه الكلمات: "أنا اتفصلت أنا وخطيبتي.. الحمد لله على كل حال.. عايز أقول.. إنها بني آدمة مفيش زيها، ما شاء الله.. مشوفتش منها حاجة وحشة، ولا شافت مني حاجة وحشة.. مفيش بينا ولا هيكون غير كل احترام ومعزة وغلاوة وذكريات حلوة وعيش وملح وعشرة حلوة طيبة معاها، ومع أهلها الناس الطيبين المحترمين"

وأضاف: "كل الفكرة إن ساعات بيكون هو وهي كويسين بس ببساطة مش مناسبين لبعض.. فساعات بيكون الانفصال مش فشل.. احنا نجحنا إننا منفشلش فجوازنا.. ربنا يكتبلها كل الخير.. ويكتبلي كل الخير.. ويارب يجمع كل اثنين مناسبين لبعض ببعض ويختارلنا ولا يخيرنا.. وفالأخر احنا كلنا تجارب ودروس فحياة بعض ومبيفضلش غير المعروف بينا.. دعواتكو ليها ولكل الناس وبالخير والعوض".