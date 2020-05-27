يوري مرقدي يغني لبنات بيروت بمشاركة البرلمانية بولا يعقوبيان

أطلق الفنان اللبناني يوري مرقدي، أغنية جديدة بعنوان "بنات بيروت"، كتحية إلى بنات بلاده، وشاركته الإعلامية ونائبة البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، حيث بدأت بالقول: "أعرفكم جميعاً حبيبتي بيروت، كم كنت لي حاضنة، كم كنت لي حاضرة، مدينتي العريقة، سيدتي الجميلة، بيروت لن تموت".

ثم يبدأ "يوري" بالغناء، حيث تقول الأغنية: "عابيروت ودوني وعبناتا دلوني ولو مرة قبل ما موت أسهر ليلي ببيروت ببيروت وعدوني شم الهوا قالولي ما بعرف شو اللي صار أعشقت الهوى ببيروت الله خلقهم وكسر القالب سبحان اللي خلق بنات بيروت".

الأغنية من كلمات وألحان يوري مرقدي، وتوزيع كريم عوض، وقد بدء عرض الفيديو كليب على الفضائيات.