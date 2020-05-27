تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ754 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 859 إلى 862 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 752 و754 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 645 و646 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و32 جنيها.