سناتور أمريكي يتوقع انهيار نظام الملالي في إيران قريبا

قال السناتورالأمريكي روبرت توريسلي، في مؤتمر للجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، تحت عنوان "إيران: القمع الداخلي وخطر النظام على العالم وآفاق التغيير": "لقد حاول نظام الملالي الدفاع عن بقائه بتخصيص جميع موارده ومرافقه وإمكاناته لقوات الحرس، لكنهم الآن في وضع يفقدون فيه السيطرة على الشوارع"، وفاق لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية، اليوم.

وتنمو وتتطور الآن معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق في جميع أنحاء البلاد، وهم على استعداد للتضحية بحياتهم وأرواحهم في سبيل الوصول لإيران حرة.

و حضر المؤتمر الحاكم توم ريتش، الوزير الأول للأمن الداخلي الأمريكي، وكين بلاكول الممثل الأمريكي السابق لدى لجنة حقوق الإنسان، والعديد من الشخصيات الدينية المدافعة عن حقوق الإنسان، وسونا صمصامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وعدد من ممثلي الجاليات الإيرانية.

وفي إشارة إلى اليأس والعجز الذي يعاني منه نظام الملالي الذي يواجه أزمات مختلفة، قال السناتور توريسلي: في لحظات اليأس والعجز، لم يهاجم الملالي سوى السيدة رجوي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ومنظمة مجاهدي خلق هي فقط من تم استهدافها بتلك الهجمات، وهذا ليس من قبيل الصدفة. إنهم يعرفون أن هذا التنظيم والتضحية وكل هذه الجهود معدة للإطاحة وتدمير هذا النظام.

وأضاف: "لقد ركزنا كل جهودنا على مساعدة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق والسيدة رجوي". وتتحلى السيدة رجوي بالقدرة والتضحية اللازمة لقيادة هذه المقاومة.

وشدد السناتور توريسلي على أن المقاومة الإيرانية تحظى بدعم دولي لتحقيق أهدافها.

في الوقت الحالي، فإن منظمة مجاهدي خلق هي وحدها التي يمكنها ربط حركة المقاومة داخل إيران مع معاقل الانتفاضة ومع الأنشطة الدولية حول العالم.