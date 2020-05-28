ترامب يعرض الوساطة في مواجهة بين الجيش الهندي والصيني في مناطق حدودية

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، القيام بوساطة في مواجهة جارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتدور عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين على طول الحدود بينهما الممتدة على مدى 3500 كلم، وخصوصاً في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

وكتب ترامب على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبلغنا الهند والصين بأن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم في الخلاف الحدودي المشتعل حالياً بينهما".

وقالت مصادر أمنية هندية إن مئات الجنود الصينيين دخلوا قطاعاً من لاداخ في الهند تطالب به الصين.

وقبل أسبوعين، أصيب عسكريون من الطرفين بجروح حين وقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة في منطقة سيخيم بشرق الهند. ولم ترد بعد ذلك أنباء عن أي أعمال عنف جديدة.

واتهمت مسؤولة شؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية أليس ويلز الأسبوع الماضي، الصين بالسعي لبلبلة التوازن الإقليمي، داعية إلى "مقاومة العدوان" الصيني.

وفي 2017، وقفت القوات الهندية والصينية وجهاً لوجه على مدى 72 يوماً في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا. وسمحت مفاوضات حينها بحلحلة التوتر بين الطرفين.

وتدور عدة نزاعات جغرافية بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق). ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هُزمت فيها القوات الهندية.