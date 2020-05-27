"صحة البرلمان" عن وعي المواطنين: "في ملكوت تاني خالص"

أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كان أمرًا متوقعًا، فالمواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث اليوم"، أن الكثير من المواطنين، نزلوا للشوارع بكثافة لشراء كحك وبسكوت، وكذلك ملابس العيد، ولم يهتموا بالاجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء، "العالم كله في ملكوت وأحنا في ملكوت تاني".

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه لا يمكن السكوت على الأعداد اليومية لإصابات كورونا في مصر، بالرغم أنها بالمقارنة مع الدول الأخرى، أعداد جيدة، فضلًا عن أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا مطمئن.

وأوضح أبو العلا، أن الأطباء يقومون بدور وطني وبطولي في مجابهة فيروس كورونا المستجد، ولكن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يعنى زيادة عدد الإصابات وبالتالى الضعط على النظام الصحي في الدولة.