عاجل.. جونز هوبكنز: أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل أكثر من مئة ألف وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوشي، توقع في وقت سابق، أن يتم توزيع لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة مع نهاية العام الحالي، مشددا على ضرورة توخي الحذر خلال إعادة فتح الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال فوشي في مقابلة مع شبكة "سي. أن. أن" الإخبارية الأمريكية، "لا أزال أعتقد أن لدينا فرصة جيدة وإذا كانت كل الأشياء في المكان الصحيح فقد يكون لدينا لقاح يمكن توزيعه بحلول نهاية العام أي نوفمبر أو ديسمبر".

ودعا فوشي، الأمريكيين لأن "يكونوا حذرين وأن يلقوا نظرة دقيقة على الإرشادات وأن يتبعوها إلى حد أقصى" تفاديا لظهور مزيد من الحالات أثناء إعادة فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى سابق عهدها.