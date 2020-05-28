قريبا.. ترامب يوقع قرارا بشأن شركات تملك وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع قريبا قرارا تنفيذيا بشأن الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وتوعد ترامب، في وقت سابق، موقع تويتر، بخطوات مقبلة "كبيرة ومهمة"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وصباح أمس الأربعاء، هدد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، وفاق لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

واتهم الرئيس الأمريكي، موقع التدوينات القصيرة، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، و"خنق حريّة التعبير" في الولايات المتحدة، بعد إدراج الموقع في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنّ موقع تويتر وضع علامة تعجب زرقاء أسفل إحدى تغريدات ترامب التي تشكك في مصداقية الاقتراع عبر البريد، داعيا القراء إلى "تقصي الحقائق" والحذر في التعاطي معها.