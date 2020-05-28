373 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية بمقدار 373 شخصا، ليصبح إجمالي الإصابات 33 ألفا و249 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أنّ الحالات الجديدة التي سجلتها السلطات مبدئيا كلها لعمالة أجنبية مهاجرة تقيم في المهاجع، ولم يكن من بينهم مواطنون سنغافورون ولا مقيمين دائمين.

وتابعت الوزارة، أنّها ما زالت تعمل على تحديد تفاصيل الحالات وسيتم نشر المزيد من التحديثات في وقت لاحق اليوم".