محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 99.5%.

جاء ذلك بحضور عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

وهنأ محافظ أسوان، الطلاب الناجحين في تقييم المشروعات البحثية، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وكلف محافظ أسوان، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة الاستعداد من الآن لامتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكل مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

وقال عبدالكريم لطفي مدير عام التربية والتعليم بأسوان، إن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألفا و14 طالبا وطالبة حيث التزم بتقديم الأبحاث نفس العدد، فيما اجتاز منهم 23 ألفا و889 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات.

ولتفت إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين) بلغت نسبة النجاح 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94%.