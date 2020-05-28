ضبط 4895 قطعة مستلزمات طبية مجهولة قبل بيعها في السيدة زينب

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 841 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (6,250 طن "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (2 طن "زيت طعام") معبأ داخل تنكات مجهول المصدر تحت التعبئة ، وكذا (عدد 8000 عبوة " زيت طعام " ) مغشوشة ومقلدة لبعض العلامات التجارية منتج نهائى .

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (1,500 طن "أرز أبيض") مجهول المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (عدد 4895 قطعة مستلزامت طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتى ، شرائط إختبار حمل ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.