قتيل خلال احتجاجات في منيابوليس الأمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود

أسفرت الاحتجاجات في مدينة منيابوليس الأمريكية، عن مقتل شخص بالرصاص، بعد اندلاع أعمال شغب خلال الاحتجاجات على مقتل رجل أسود على يد الشرطة قبل يومين بطريقة وحشية.

سلب ونهب خلال احتجاجات على مقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية في منيابوليس، وأفادت صحيفة "ستار تريبيون" نقلا عن مصادر في الشرطة، اليوم، أنّ صاحب محل تجاري فتح النار على المحتجين وأصاب أحدهم، بعد أن بدأت أعمال سرقة ونهب وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت المصادر أنّ المصاب نقل إلى المستشفى، وتوفي في وقت لاحق، وجرى اعتقال شخص على صلة بالحادث.

وشهدت مدينة منيابوليس الأمريكية، لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية.