"شكلهم أغنياء".. خطف شابين على يد 5 عاطلين استدرجوهما عبر فيس بوك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من (مالك مصنع طوب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) بغياب (نجله سن23، وإبن شقيقه مزارع) والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكى لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفياً معه وتلقى المبلغ إتصال هاتفى من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من (5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم (2 سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدى المجنى عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجنى عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سوياً لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدى المجنى عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة فضلاً عن سيارة ملاكى أخرى كان يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجنى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.