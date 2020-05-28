جامعة حلوان تلزم العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات

أعلنت إدارة جامعة حلوان، إلزام المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامات، وحظر دخول أي فرد من دون ارتداء الكمامة لأي منشأة أو وحدة أو مستشفى تابع للجامعة، اعتبارا من 30 مايو الحالي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بارتداء المواطنين والعاملين الكمامات بجميع المنشآت والمرافق العامة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إدارات الأمن والشؤون الإدارية، لتنفيذ قرار الدولة بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد نجم، اتخاذ الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ الجامعة ستوزع عددا كبيرا من الكمامات، وكمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، وتقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية من أقنعة وقفازات وملابس وقائية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية، بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.